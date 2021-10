Stiri pe aceeasi tema

- Anchetele contra actorului Alec Baldwin, care este si producator executiv al westernului Rust, nu sunt excluse, a declarat procurorul din Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, in timpul unei conferinte de presa, la o saptamana dupa ce Baldwin a ucis-o accidental pe directoarea de imagine Halyna Hutchins cu…

- David Halls, asistent de regie la filmul western „Rust”, a declarat anchetatorilor ca nu a verificat toate gloantele din arma pe care a declansant-o actorul Alec Baldwin, ucigând-o accidental pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, scrie CNN.Responsabilitatile nu au fost înca…

- Actorul Alec Baldwin a tras cu un pistol Colt de epoca, incarcat cu un cartuș de plumb, atunci cand a ucis-o accidental pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, pe platourile de filmare ale producției ”Rust”, au anunțat miercuri autoritațile din New Mexico, potrivit Reuters și CNN . Seriful Adan Mendoza…

- Actorul Alec Baldwin, care a tras cu o arma de recuzita in timp ce filma „Rust” in New Mexico si fara sa vrea a ucis-o pe directoarea de imagine Halyna Hutchins si l-a ranit pe regizor, nu va fi probabil acuzat pentru tragedie.

- Actorul Alec Baldwin, care a tras cu o arma de recuzita in timp ce filma „Rust” in New Mexico si fara sa vrea a ucis-o pe directoarea de imagine Halyna Hutchins si l-a ranit pe regizor, nu va fi probabil acuzat pentru tragedie. Dar Alec Baldwin producatorul ar putea fi, impreuna cu mai multi responsabili…

- Alec Baldwin, care a tras cu o arma de recuzita in timp ce filma pelicula „Rust” in New Mexico si a ucis-o fara sa vrea pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, cel mai probabil nu va fi acuzat de crima in calitate de actor. Totuși, ar putea fi acuzat in calitate de producator, impreuna cu mai multi…

- Arma pe care actorul Alec Baldwin a folosit-o pe platourile de filmare, ucigand o femeie, i-a fost inmanata de un regizor care i-a spus ca este securizata, arata dosarele instanței, potrivit BBC. Directorul adjunct, Dave Halls nu știa ca recuzita conținea muniție adevarata și a transmis ca arma a fost…

- Actorul Alec Baldwin a tras cu o arma de recuzita pe platourile de filmare din New Mexico si a provocat moartea directorului de imagine Halyna Hutchins si ranirea regizorului Joel Souza, potrivit AP, releateaza click.ro. Baldwin joaca intr-un film western, aflat in productie in Santa Fe. Biroul serifului…