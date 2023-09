Actorul Adrian Titieni, noul manager interimar al Teatrului Odeon

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Adrian Titieni a fost desemnat de primarul general al Municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, manager interimar al Teatrului Odeon. Din anul 2017, Adrian Titieni face parte din trupa de actori a Odeonului.S-a nascut la Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, la 6 iunie 1963 si a absolvit in 1988…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a transmis miercuri o scrisoare deschisa catre Primarul General la Capitalei, Nicușor Dan, prin care il invita maine, 31.08.2023, incepand cu ora 17.00, alaturi de cetațenii Sectorului 3, in zona retrocedata din parcul IOR, pentru a raspunde cetațenilor Sectorului…

- Primarul General , Nicușor Dan, a anunțat pana cand vor putea sa foloseasca echipele de handbal Sala Polivalenta. Prezent la o conferința privind organizarea competiției de gimanstica „RomGym Trophy". Acesta a explicat ca Rapid și CSM București vor putea evolua in Sala Polivalenta pana in vara, la…

- Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, a informat , marți, ca operatorii economici ar trebui verificați in mod centralizat, de o structura a Guvernului, subliniind ca Primaria Municipiului București nu are atribuții legate de funcționarea sau autorizarea stațiilor GPL.

- Primarul General se distreaza de minune pe unde are șansa, asta in timp ce bucureștenii fac dușuri reci, din cauza deselor avarii și reparații. Dupa ce a fost surprins in slip, la piscina, acum a fost fotografiat cu prosopul, de la brau in jos, pe model „Marica”. Nicușor Dan, primarul ‘Marica’ al administrației:…

- Primaria Sectorului 5 face apel catre Primarul General al Municipiului București, Nicușor Dan, pentru a elibera avizele necesare toaletarii copacilor și defrișarea arborilor uscați de pe raza teritoriala a Sectorului 5. Marți, 4 iulie 2023, echipele de intervenție ale Primariei Sectorului 5 acționeaza…

- "Urmare a declarațiilor fara legatura cu realitatea facute de Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, susținute in aceasta seara, 26 iunie a.c., in cadrul emisiunii Jurnal de seara, moderata de domnul Cosmin Prelipceanu și difuzata de postul Digi24, pentru corecta informare a opiniei publice, Sectorul…

- Primaria Sectorului 4 respinge public incercarea Primarului General al Capitalei de a-și asuma nemeritat efectuarea lucrarilor de refacere a Pasajului UniriiUrmare a declarațiilor fara legatura cu realitatea facute de Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, susținute in aceasta seara, 26 iunie…