- Proprietarii Cabanei Bâlea Lac si ai telecabinei din zona, familia Klingeis, s-au fotografiat cu celebrii actori Willem Dafoe si Emily Watson, care filmeaza în aceste zile scene din productia „Legenda lui Ochi”, la peste 2.000 de metri altitudine în Muntii Fagaras.Actorul…

- Alina Grigore a castigat „Scoica de Aur”, marele premiu al Festivalului de Film de la San Sebastian cu lungmetrajul ei de debut, „Crai Nou”. Un film facut fara finantare publica, de o echipa foarte dedicata, a marturisit la Cooltura regizoarea Alina Grigore.

- Filmul romanesc „Crai Nou” a caștigat Scoica de Aur, Marele Premiu al Festivalului de Film de la San Sebastian. Pelicula Alinei Grigore a impresionat juriul nu doar prin dramatism, ci si prin compunerea planurilor care urmaresc personajul principal, o caracteristica a noului val al cinematografiei romanești,…

- Filmul "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", al carui protagonist este primul supererou asiatic din istoria francizei Marvel, s-a mentinut pe primul loc in box-office-ul nord-american pentru al treilea weekend consecutiv, potrivit datelor publicate duminica de compania specializata Exhibitor…

- 9/11, rememorat si analizat in doua documentare-eveniment, la B1 TV: ”102 minute care au schimbat America” si ”America dupa 11 septembrie” . Foto: Twitter B1 TV va difuza, cu ocazia comemorarii a 20 de ani de la atentatele din 11 septembrie , doua documentare de excepție care prezinta acest eveniment…

- Asta nu e nici pe departe o critica de film și nici nu incerc sa-i iau locul lui Marius. Post-ul FIRUL IN PATRU – Claudia F. BADEA – „The Green Mile” – filmul pe care nu-l pot vedea a doua oara apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Drama despre refugiati "As Far A I Can Walk" (Cat de departe pot sa merg) a castigat sambata cel mai important premiu in cadrul celei de-a 55-a editii a festivalului international de film de la Karlovy Vary, transmite dpa. Filmul spune povestea lui Strahinja si Ababuo, un cuplu…

- Jessica Chastain a marturisit ca tenul ei a avut mult de suferit din cauza transformarii radicale de care a avut parte pentru a o interpreta pe Tammy Faye Bakker. Actrița de 44 de ani este de nerecunoscut. Machiajul strident, unul dintre punctele cheie din portretizarea personajului, și-a pus amprenta…