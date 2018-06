Stiri pe aceeasi tema

- Fericire imensa pentru fanii "Game of Thrones". Kit Harington si Rose Leslie, actorii din renumitul serial, s-au casatorit. Kit Harington si Rose Leslie si-au unit destinele sambata, in cadrul unei ceremonii fastuoase care a avut loc la castelul familiei actriței Wardhill Castle, din Aberdeenshire,…

