- Jane Fonda l-a facut sa sufere pe Donald Sutherland. Cei doi au avut o aventura, pe care actrita a incheiat-o brusc. Starul a facut dezvaluiri despre felul in care diva se comporta in intimitate.

- Filmul in care Tom Cruise l-a vrut neaparat pe Lewis Hamilton. Starul hollywoodian de 60 de ani și septuplul campion de Formula 1 sunt prieteni de cațiva ani. Atat de apropiați, incat Hamilton a fost la un pas de a juca in cea mai recenta producție a lui Cruise. Pilotul englez s-a vazut nevoit sa […]…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ieri ca lotul 1 al Autostrazii Sibiu-Pitesti, de la Sibiu la Boita, se va da in circulatie la sfarsitul acestui an, informeaza Agerpres. „Se lucreaza bine pe lotul 1 la Autostrada Pitesti-Sibiu si sper ca la sfarsitul acestui an primul lot Sibiu-Pitesti…

- Radu de la Afumati a fost domnitorul Tarii Romanesti in patru randuri. In timpul domniilor sale, acesta a purtat nu mai putin de 20 de batalii, din majoritatea iesind invingator. Sfarsitul domnului muntean a fost unul tragic, el fiind asasinat de boieri intr-o biserica din apropiere de Ramnicu Valcea.…

- Millie Bobby Brown scrie istorie dupa ce a primit cel mai mare salariu in avans pentru un actor sub 20 de ani. A incasat 10 milioane de dolari pentru „Enola Holmes 2”, noteaza Variety. Starul din „Stranger Things”, in varsta de 18 ani, stabilește astfel un record pentru cel mai mare salariu inițial…

- Coreea de Nord este pe cale sa ”aplaneze in sfarsit” criza cauzata de primul focar oficial de COVID-19, a anuntat, luni agentia de stiri de stat, in timp ce vecinii asiatici se lupta cu un nou val de infectii cauzate de subvariantele Omicron, relateaza Reuters.

- Norocul este de partea lor! Doua zodii din horoscop vor trai cea mai frumoasa perioada din viața lor, iar pe plan sentimental se vor ințelege destul de bine cu partenerul, motiv pentru care aceștia vor lua cea mai importanta decizie. Iata care sunt nativii care se vor casatori la sfarșitul lunii iulie!

- Potrivit Oficiului Federal de Statistica din Germania, aproximativ 23.700 de prostituate au fost inregistrate de catre autoritați la sfarșitul anului 2021. Cele mai multe dintre acestea sunt romance, noteaza Ziarul Romanesc din Germania . Numarul prostituatelor inregistrate in Germania a scazut și in…