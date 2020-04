Activități ilegale pe timp de pandemie: Ce au făcut trei indivizi - Detalii CHIȘINAU, 16 apr - Sputnik. Trei persoane au fost reținute de angajații Direcției de Poliție Chișinau, in comun cu procurorii oficiului Ciocana. Indivizii sunt banuiți ca au furat trei mașini. © Photo : Serviciul VamalDate de la Poliția de Frontiera: Iata cați moldoveni au revenit in țara timp de 24 de ore In perioada 22 martie - 6 aprilie, aceștia au furat trei unitați de transport de model VAZ care erau parcate in doua sectoare ale Capitalei. Angajații Inspectoratelor de Poliție Ciocana și Rașcani au stabilit ca aceștia au comis 4 infracțiuni similare și anul trecut, in lunile… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 16 apr - Sputnik. Potrivit studiului realizat de compania CBS-AXA, dupa urmatoarele alegeri, in Parlament ar putea intra cinci partide - PSRM, PAS, PPDA, PDM, dar și PCRM - formațiune care nu face parte din actualul Legislativ, dupa ce nu a trecut pragul electoral la scrutinul din 24 februarie…

- CHIȘINAU, 16 apr. – Sputnik. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, primarul Ion Ceban a anunțat ca Primaria Capitalei, impreuna cu mai multe supermarket-uri din Chișinau, a lansat o acțiune de caritate. In mai multe magazine sunt amenajate boxe speciale pentru ca oamenii sa poata lasa produse…

- CHIȘINAU, 16 apr - Sputnik. Potrivit unui comunicat de presa al Poliției de Frontiera, in timp de 24 de ore au intrat in țara 1418 persoane - 749 au revenit prin punctele de trecere de la hotarul cu Romania, 436 au traversat frontiera moldo-ucraineana, iar 233 de cetațeni au revenit in țara cu o…

- CHIȘINAU, 16 apr - Sputnik. Dimineța, directorul Spitalului Raional Cahul, Oleg Craciun, care a avut o intervenție online in timpul briefingului din susținut la Ministerul Sanatații și a anunțat decesul unui barbat in varsta de 72 de ani, dintr-o suburbie a orașului Cahul. © Photo : Miroslav Rotari.…

- CHIȘINAU, 15 apr. – Sputnik. Polițiștii au fost alertați de catre un trecator care a vazut cum trei tineri arunca cu pietre in direcția unui barbat și distrug geamul unui magazin. Scena a fost suprinsa pe strada Vasile Lupu din sectorul Buiucani, iar un martor a trimis imaginile video la poliție. …

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. Pavel Voicu a declarat ca locuitorii de la sate vor putea scoate bucatele pregatite pentru sfințire la poarta, iar preoții vor trece pe strazi și le vor binecuvanta, avand in vedere ca slujbele vor fi oficiate fara enoriași, iar sfințirea in curtea bisericilor nu va fi…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. Peste 1500 de persoane au intrat in ultimele 24 de ore pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit informațiilor oferite de Poliția de Frontiera, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 2 417 traversari, din care 1 553 s-au inregistrat pe sensul…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. La cursul valutar al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) pentru miercuri, 15 aprilie, un dolar american echivaleaza cu 17,85 lei, un euro – cu 19,54 lei, o hrivna ucraineana – cu 66 de bani, un leu romanesc – cu 4,04 lei moldovenești, o rubla ruseasca – cu 24 de bani.…