- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a primit astazi vizita președintelui Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, dl. Mihai Claudiu Covaliu. In cadrul intalnirii pe care președintele COSR a avut-o cu Rectorul Universitații, prof. univ. dr. Leonard…

- CSU Targu Mureș și Centrul Universitar de Excelența in Volei organizeaza tabara internaționala de volei cu scopul promovarii acestei discipline sportive la nivel local, regional, național și internațional. Deschiderea oficiala a manifestarii sportive a avut loc duminica, 10 iulie, la ora 19:00, la Universitatea…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures a castigat un contract de finantare prin PNRR pentru proiectul I-NEXT – "Digitalizarea universitatilor si pregatirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului", in valoare de peste 4 milioane de…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a organizat sambata, la un mall din Targu Mureș, Targul educațional EDUMFST. Evenimentul a adus in fața standurilor cateva sute de elevi, unii dintre ei viitori studenți, care s-au interesat de admiterea…

- Inspectoratul Școlar Județean Mureș in parteneriat cu Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, Biblioteca Județeana Mureș și Centrul Județean de Excelența Mureș organizeaza luni, 6 iunie, incepand cu ora 13.00, „Gala Limbii și Literaturii Romane".…

- Aleșii județeni au aprobat joi, 26 mai, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, realizarea de catre Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș a investiției „Amenajare laborator de cercetare și studii biologice moleculare in infecții,…

- UMFST are deosebita onoare de a-l avea ca invitat la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș pe Prof. dr. ing. Traian V. Chirila, cercetator in cadrul Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. Principalele teme de cercetare ale…

- O noua manifestare științifica va avea loc la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, in perioada 25-27 mai 2022.Este vorba despre ediția cu numarul șapte a Cursului Internațional de Chirurgie Artroscopica, organizat sub patronajul Academiei Europene…