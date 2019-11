Stiri pe aceeasi tema

- Activele nete ale celor 210 fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut in luna octombrie cu 1,3%, pana la nivelul de 47,1 miliarde de lei (9,9 miliarde de euro), inregistrand un avans de 12,4% de la inceputul anului, conform unui comunicat al Asociatiei Administratorilor de Fonduri…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 2,43 miliarde de lei, la 31 octombrie 2019, in crestere cu 21,7% comparativ cu nivelul inregistrat in aceeasi perioada din 2018, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 2,4 miliarde de lei, la 30 septembrie 2019, in crestere cu 21,4% comparativ cu nivelul de la 30 septembrie 2018, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul activelor,…

- Activele nete ale celor 207 fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut in luna septembrie cu 1,4%, pana la nivelul de 46,5 miliarde de lei (9,8 miliarde de euro), inregistrand o crestere de 11%...

- Activele nete ale celor 207 fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut in luna septembrie cu 1,4%, pana la nivelul de 46,5 miliarde de lei (9,8 miliarde de euro), inregistrand o crestere de 11% de la inceputul anului, conform unui comunicat al Asociatiei Administratorilor de Fonduri…

- Activele pe care le administra industria fondurilor de investiții in 2007 erau de 1,2 miliarde lei, inainte de apariția crizei, a declarat Radu Hanga, președintele Asociației Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF).

- Activele nete ale celor 207 fonduri deschise și inchise, locale și straine, prezente in Romania au crescut in luna august cu 0,3%, pana la nivelul de 45,9 mld lei (9,7 mld. euro), inregistrand o creștere de 9,4% de la inceputul anului; intrarile nete ale lunii au totalizat 321 mil lei (67,8mil eur),…

- Activele nete ale celor 203 fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut in luna iulie cu 2,8%, pana la nivelul de 45,7 miliarde lei (9,7 miliarde euro), inregistrand o majorare de 9,1% de la inceputul anului, conform