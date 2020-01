Activele din Pilonul II de pensii au depășit 60 mld. lei, în creştere cu 26,48% faţă de anul anterior Activele din Pilonul II de pensii au depașit 60 mld. lei, in crestere cu 26,48% fata de anul anterior Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 60,09 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2019, in crestere cu 26,48% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat deţin cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 37,1 miliarde de lei, respectiv 60,91%. Pe locul doi se află acţiunile, cu 13,4 miliarde de lei (22,5%). Obligaţiunile corporative se situează pe… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

