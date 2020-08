Activ Prahova ar putea juca la finalul lunii pentru promovare Aflat intr-o mare incertitudine in aceasta perioada cu Covid-19, handbalul romanesc vede lumina de la capatul tunelului. Federația Romana de Handbal a anunțat cluburile unde, cand și in ce condiții se pot desfașura turneele Final Four ale Cupei Romaniei, dar și turneele de promovare. In perioada 26-30 august au fost programate și cele doua turnee de promovare, locația desemnata fiind Cheile Gradiștei! La feminin au confirmat participarea șase echipe, Activ Prahova Ploiești urmand sa faca parte din Grupa 2, alaturi de HCF Piatra Neamț și Crișul Chișineu-Criș. In Grupa 1 au fost repartizate echipele… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

