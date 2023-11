Acţiunile Bayer au scăzut luni cu 19% după eşecul unui studiu amplu pentru un medicament anticoagulare Compania s-a confruntat duminica cu o lovitura dubla, cand o instanta din SUA i-a ordonat sa plateasca 1,56 miliarde de dolari unui grup de reclamanti care au sustinut ca un produs de combatere a buruienilor a provocat boli, inclusiv cancer. Bayer a declarat duminica seara, intr-un comunicat, ca anticoagulantul experimental asundexian s-a dovedit a fi inferior fata de medicamentul Squibb al Bristol-Myers si al medicamentului consacrat Eliquis al Pfizer, in prevenirea accidentelor vasculare cerebrale la pacientii cu risc crescut partial, intr-un studiu de faza III. Bayer spera ca medicamentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic american Eli Lilly va construi prima sa fabrica de medicamente in Germania, in orasul Alzey din vestul tarii, cu o investitie de 2,3 miliarde de euro (2,5 miliarde de dolari), in timp ce sectorul se grabeste sa raspunda la cererea tot mai mare de noi terapii pentru diabet si obezitate,…

- In ședința Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale organizata miercuri, 15 noiembrie 2023, au fost analizate, avizate sau respinse urmatoarele propuneri: 1. Amplasarea unei treceri pentru pietoni pe carosabilul strazii Avram Iancu, la intersecția cu strada Frații Golești RESPINS…

- Grupul bancar francez Societe Generale SA analizeaza o posibila vanzare a diviziei de consumer finance din Germania, in cadrul planului directorului general Slawomir Krupa de a creste valoarea bancii prin renuntarea la afacerile care nu au legatura cu operatiunile de baza, transmite Bloomberg.Potrivit…

- Economia Germaniei ar urma sa o depaseasca in acest an pe cea a Japoniei, devenind a treia mare economie mondiala, pe fondul deprecierii yenului fata de dolar si euro, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Cele mai recente previziuni ale FMI estimeaza la 4.430 miliarde de dolari Produsul Intern…

- Politic Florin Piper-Savu, deputat PSD: Sportul – nevoie și necesitate / Declarație politica octombrie 19, 2023 09:29 Romanii sunt pe ultima poziție in Uniunea Europeana la practicarea sporturilor și a exercițiilor fizice, conform raportului Eurostat privind starea sportului la nivel continental.…

- Scrisoarea de protest semnata marți de peste 90 de angajați ai celor doua publicații romanești „Gazeta Sporturilor" și "Libertatea" a fost preluata și de Deutschlandfunk, un program de informare publica cu sediul la Koln, in revista sa de media @mediasres. Radio Deutschlandfunk a spus ca a contactat…

- Grupul chinez Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), cel mai mare producator de baterii pentru vehicule electrice din lume, va produce noile sale baterii Shenxing la uzinele din Germania si Ungaria, alaturi de uzinele din China, a declarat luni inginerul sef de la CATL, Gao Pengfei, la…

- Comitetul ONU de combatere a rasismului a denuntat joi refuzul unor tari bogate, in special Germania, Elvetia, Regatul Unit si Statele Unite, de a renunta la drepturile de proprietate intelectuala asupra vaccinurilor dezvoltate impotriva maladiei COVID-19, informeaza AFP.In cadrul unei reuniuni ministeriale…