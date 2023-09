Acțiuni pro-occidentale. Negarea Republicii Moldova a tot ce e rusesc, o greșeală Kremlinul critica acțiunile pro-occidentale ale președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Negarea a tot ceea ce este rusesc ar fi o greșeala a conducerii de la Chișinau, arata purtator de cuvant al Kremlinului. Potrivit Kremlinului, Moldova greșește atunci cand respinge cu fermitate tot ceea ce este rusesc. „Din pacate, actualele autoritati de la Chisinau si (Maia) Sandu vad in valorile europene existența obligatorie a unei negari a tot ceea ce este rusesc. Este o grava neintelegere, pentru ca Rusia este o valoare europeana„, spune Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului. In acest… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

