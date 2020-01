Acțiunea de îngropare a porcilor de la ferma din Stalpu a fost finalizată Actiunea de ecarisare si ingropare a cadavrelor de porci rezultate in urma incendiului de la ferma din comuna Stalpu s-a incheiat sambata, 18 ianuarie 2020. Dupa aceasta etapa, urmeaza sa se faca o dezinfectie in halele numarul 1 si 2 ale exploatatiei de crestere a suinelor, precum si in imprejurimi. In urma actiunii de ecarisare, au fost gasite si ingropate 1.800 de cadavre de porci sugari si tineret si 2.150 de cadavre de porci de reproductie de talie mare, scroafe si vieri. Prefectura a supravegheat permanent actiunile desfasurate la ferma din comuna Stalpu. Dupa ce a primit, in data de 8 ianuarie… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

