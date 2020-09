Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter SMURD intervine, duminica, pentru salvarea unei turiste de 57 ani care suferit un traumatism de genunchi pe creasta Munților Fagaraș. Salvamontiștii din Sibiu anunța ca intervenția elicopterului...

- Salvamontistii gorjeni au reusit sa salveze, noaptea trecuta, un turist in varsta de 70 de ani care s-a aventurat in zona Muntilor Parang. Acesta a fost surprins de vremea rea si de lasarea intunericului, a pierdut poteca marcata si, epuizat de efort, a cerut sprijinul salvamontistilor.

- Salvamontistii din Neamt au intervenit duminica pentru salvarea unei persoane cu starea de sanatate grav alterata in zona Platoului Ceahlau. Elicopterul 350 de la Iasi a aterizat in siguranta pe heliportul din zona Varfului Lespezi pentru a prelua pacienta. "Actiune in derulare a salvamontistilor din…

- Acțiune dificila vineri seara, a salvamontiștilor din Sibiu și Argeș. Totul pentru salvarea unei persoane cu stare generala de sanatate alterata. Turistul se afla in zona lacului Calțun din Munții Fagaraș.

- Un turist a cerut ajutorul salvamontistilor, sambata, dupa ce a ramas blocat intr-o zona abrupta din apropierea Varfului Negoiu din Muntii Fagaras. Spre locul respectiv au pornit o echipa de salvamontisti din Sibiu si elicopterul SMURD Mures.

- Se reia circulația rutiera pe Transfagarașan foto: Razvan Stancu De astazi, se reia circulația rutiera pe Transfagarașan. Soferii pot urca pe tronsonul de mare altitudine, situat între Piscul Negru, județul Argeș, și Cascada Bâlea, din județul Sibiu, pâna la 1 noiembrie. …