- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a explicat de ce s-a ajuns la incheierea colaborarii cu compania chineza pentru construirea Reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda. Timp de șapte ani, de cand a inceput aceasta colaborare, proiectul nu a avansat, astfel ca nu se putea ajunge mai departe.

- Solicitarea conține trei puncte și va fi discutata in ședința AGA din 12 iunie 2016. Cele trei puncte: - Abrogarea Strategiei de continuare a Proiectului Unitațile 3 și 4 Cernavoda prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori (2014) precum și a Strategiei revizuite de continuare…

- "Daca vorbim despre companiile din domeniul energiei, ce am observat eu pana acum este ca s-a vorbit, si s-a vorbit, si s-a vorbit de investitii si atat. Am ramas cu vorbitul. De aceea am solicitat si am emis un ordin, acum cred ca doua saptamani, prin care au un termen limita toate companiile…

