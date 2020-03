Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Permanent Judetean al PNL Maramures s-a intalnit vineri, 28 februarie, in cadrul unei sedinte in care a fost abordata, printre altele, tema alegerilor locale. Liderul organizatiei judetene, Ionel Bogdan, a spus ca PNL va avea cei mai buni candidati la alegerile locale si cel mai bun program pentru…

- La PNL Timis s-au decis numele celor care vor sa reprezinte poporul in structurile de putere locale, judetene si nationale. Partidul a stabilit listele cu doritorii care vor sa fie alesi primari, consilieri sau parlamentari. Cel mai important, pe Nicolae Robu nu-l „contracandideaza” nimeni, in timp…

- PSD Buzau a trimis conducerii centrale a partidului o lista partiala de candidati la functiile de primari din judet, pe aceasta lista fiind inclus si actualul edil al Buzaului, Constantin Toma, care ar urma sa fie sustinut de partid pentru un al doilea mandat.

- Partidul Miscarea Populara (PMP) este pregatit sa mearga pe cont propriu la alegerile locale, in toate localitatile din tara, insa lanseaza invitatia catre PNL si USR sa creeze, acolo unde este posibil, aliante pentru primarii si pentru consiliile locale, a declarat, sambata, presedintele PMP, Eugen…

- Ludovic Orban a declarat sambata ca, avand in vedere calitatea sa de presedinte al Partidului National Liberal, obiectivul lui este castigarea alegerilor locale cu candidati ai PNL. In ceea ce priveste posibilitatea incheierii unor intelegeri locale, in vederea desemnarii unui candidat comun cu alte…

- Daniel Harpa a fost reales presedinte al organizatiei la alegerile pentru sefia PSD Targu Neamt, care s-au desfasurat saptamana trecuta. Cu acelasi prilej, Ionel Arsene, presedintele PSD Neamt, a anuntat oficial ca actualul primar este condamnat sa candideze pentru un al treilea mandat la Targu Neamt,…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Baia Mare, ca le-a cerut colegilor din filiala judeteana sa pregateasca candidati buni pentru alegerile locale, insa nu exclude ca pentru Baia Mare si in judet formatiunea sa sa incheie si unele aliante."Am…

- „Vor fi oameni care n-au candidat niciodata. E un avantaj pe care il ai atunci cand faci un partid nou”, a spus Victor Ponta, despre candidații Pro Romania la alegerile locale din acest an.„Am fost atația ani și la PSD, era foarte greu, ca erau oameni in funcții, erau alții care spuneau…