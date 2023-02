Acoperișul unui stadion, furat bucată cu bucată. Hoții au fost prinși cu „transportul” în căruță Trei barbați dintr-o localitate din județul Dimbovița au fost prinși in caruța cu 67 de bucați de tabla metalica ondulata. ”La data de 22 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurala Moreni, alaturi de jandarmi de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Dambovița, in zona adiacenta stadionului din localitatea Mija, au depistat trei barbați, din comuna I.L. Caragiale, in timp ce transportau cu un vehicul cu tracțiune animala 67 de bucați de tabla metalica ondulata. Din verificarile efectuate, polițiștii au stabilit ca bunurile ar fi fost sustrase de la acoperișul tribunei din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „La data de 22 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurala Moreni, alaturi de jandarmi de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Dambovița, in zona adiacenta stadionului din localitatea Mija, au depistat trei barbați, din comuna I.L. Caragiale, in timp ce transportau cu un vehicul…

- Culmea tupeului in Dambovița! Acoperișul din tabla al stadionului de fotbal din Mija a fost furat bucata cu bucata de hoți. Miercuri, trei barbați au fost prinși, in flagrant, de oamenii legii in timp ce transportau cu o caruța numai puțin de 67 de bucați de tabla metalica ondulata. Aceștia au fost…

- Trei barbati din judetul Dambovita au fost arestati preventiv, joi, pentru furt calificat, dupa ce au furat tabla de pe acoperisul tribunei stadionului din localitatea Mija. Ei au fost prinsi in flagrant de Politie si Jandarmerie, in apropierea arenei sportive, in timp ce transportau cu o caruta 67…

- Trei barbati din judetul Dambovita au fost arestati preventiv, joi, pentru furt calificat, dupa ce au furat tabla de pe acoperisul tribunei stadionului din localitatea Mija. Ei au fost prinsi in flagrant, in apropierea arenei sportive, in timp ce transportau tabla furata cu o caruta, scrie News.ro.…

- La data de 22 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurala Moreni, alaturi de jandarmi de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Dambovița, in zona adiacenta stadionului din localitatea Mija, au depistat trei barbați, din comuna I.L. Caragiale, in timp ce transportau cu un vehicul…

- Mai mulți barbați, care erau la furat lemne și i-au atacat pe padurarii Ocolului Silvic privat Dragoslavele, au fost reținuți. Unul dintre dintre hoți se afla in arest la domiciliu, iar doi sunt in arest preventiv. Padurarii au surprins mai multe persoane in timp ce furau lemne dintr-o padure din comuna…

- Doi barbați din comuna Bucerdea Granoasa au fost reținuți de polițiști, pentru furt calificat. Ar fi sustras butași de portaltoi vița de vie, in valoare de peste 25.000 de lei, de pe terenul unei ferme viticole. Intregul prejudiciu a fost recuperat. La data de 15 februarie 2023, polițiștii Secției 5…

- La data de 3 ianuarie 2023, in jurul orei 14,40, polițiștii Secției 3 poliție Rurala Aiud au depistat un barbat de 42 de ani, din comuna Meteș, in timp ce conducea o autoutilitara, pe raza comunei Livezile, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…