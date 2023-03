Acoperișul unei case din Stâncești s-au aprins, sâmbătă după-amiază. Cauza incendiului Acoperișul unei case din Stancești s-au aprins, sambata dupa-amiaza. Cauza incendiului Casa unei familii din localitatea Stancești, a fost in pericol, in aceasta dupa-amiaza, din cauza unui incendiu izbucnit in jurul coșului de fum. Cand a observat flacarile, proprietara a cerut ajutorul pompierilor. La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Botoșani, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. Pompierii […] Citește Acoperișul unei case din Stancești s-au aprins, sambata dupa-amiaza. Cauza incendiului in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

