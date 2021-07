Aceste fructe sunt bombele calorice ale verii. Cât de mult pepene este bine să mâncăm Incepe sezonul pepenilor, iar mulți oameni mananca felii din acest fruct racoros la orice ora a zilei și in cantitați mari. Este insa unul din fructele care ingrașa, la fel ca cireșele și strugurii. Medicul diabetolog Mihaela Ene a explicat la de ce nu e bine sa mancam mai mult de 500-600 de grame de pepene pe zi și de ce fructele, in general, nu trebuie mancate seara in cantitați mari. „Putem sa mancam pana la jumatate de kilogram de pepene sau de cireșe pe zi, dar niciodata dupa ora 18.00. Fructele au foarte mult zahar, iar zaharul mancat dupa o anumita ora, dupa care noi nu-l mai cheltuim… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

