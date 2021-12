Aceste bancnote vor dispărea! Moneda care în mod sigur va fi înlocuită Intr-un schimb de mesaje pe Twitter, cu artista Cardi B, fostul director executiv al Twitter, Jack Dorsey, a spus ca Bitcoin va inlocui dolarul american. Intrebat direct daca criptomoneda va inlocui moneda americana, Dorsey a raspuns fara nicio ezitare: „Da, Bitcoin o va inlocui”. Mesajele de pe Twitter dintre rapperita și miliardarul tehnologic despre uzurparea criptografica a dolarului au provocat un val de reacții pe rețeaua de socializare, scrie IndianExpress. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul CEO al Twitter, Jack Dorsey, a provocat o dezbatere pe platforma de pe care a cofondat-o, dupa ce a declarat ca o bancnota va fi inlocuita. Dorsey a facut aceasta declarație șocanta pe Twitter, intr-un raspuns adresat cantareței și compozitoarei Cardi B. Caștigatoarea premiului Grammy a postat…

- De Ignat, se taie porcul si se pregatesc cele mai delicioase preparate de pe masa de Craciun. Va oferim cateva trucuri si o reteta pentru care iti vor fi laudati carnatii la finalul acestei saptamani. Carnații sunt nelipsiti de pe masa de Craciun, iar, azi, de Ignat, incepe prepararea lor pentru a fi…

- In medicina tibetana se folosește o rețeta veche de cateva sute de ani care are efecte benefice asupra sanatații omului. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oamenii…

- E visul oricarei femei sa slabeasca in timp ce doarme, iar acest lucru poate deveni real. Oamenii de știința au descoperit mai mulți factori care ne ajuta sa acceleram metabolismul. Trucul pe care trebuie sa il faci seara. Astfel, aceștia au descoperit ca temperaturile reci pot stimula dezvoltarea in…

- Merele sunt delicioase si pline de vitamine, insa daca nu sunt pastrate corespunzator acestea pot mucegai si se pot inmuia. Va prezentam cateva metode care va vor ajuta sa va bucurati de fructe proaspete tot timpul anului, inclusiv iarna. Cum se pastreaza merele proaspete peste iarna. Exista cateva…

- Leguma care reduce inflamatia si sustine somnul sanatos este una din acele legume pe care orice gospodina ar trebui sa le aiba in frigider sau in congelator. Leguma care reduce inflamatia si sustine fericirea si somnul sanatos este extrem de versatila si ofera peste 75% din doza zilnica de vitamina…

- Cu mult timp in urma am citit sfatul unui medic militar despre cum sa pastram articulatiile in stare buna si, in acelasi timp, sa eliminam multe dintre problemele asociate cu acestea. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat …

- Pune un borcan cu lapte in fiecaare dimineata in cuptorul cu microunde. Acest truc iti va face ziua mai frumoasa si cafeaua mai gustoasa. Il vei recomanda si prietenilor tai. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la…