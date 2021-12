Stiri pe aceeasi tema

- In a single locality in Romania, Valea Ierii (Cluj) there is a 14-day COVID-19 cumulative infection rate exceeding 6 per thousand inhabitants, respectively 6.48, the Strategic Communication Group (GCS) reported on Friday, agerpres reports. Higher incidence rates are registered in the localities:*…

- In nicio localitate din Romania nu se mai inregistreaza o rata de infectare cu COVID-19 cumulata la 14 zile ce depaseste 6 la mia de locuitori, a informat, joi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Incidente mai mari se inregistreaza in localitatile: * Olari (Arad) – 5,49 * Sanpaul (Cluj) – 4,95 *…

- OFICIAL| 566 de cazuri noi de COVID-19 și 433 de pacienți la ATI, in ultimele 24 de ore. 24 de romani au pierdut lupta cu virusul Luni, 27 decembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 27 decembrie, pe teritoriul Romaniei…

- In 24 de localitați din țara, incidența cazurilor de Covid este duminica de peste 3 la mia de locuitori. Potrivit datelor prezentate de Grupul de Comunicare Strategica, doua localitați au incidența de peste 6 la mie. Este vorba de localitațile Cornea, din județul Caraș-Severin, unde incidența este de…

- Two localities have a cumulative COVID-19 reporting rate at 14 days exceeding 6 per thousand inhabitants, the Strategic Communication Group (GCS) reported on Thursday. High incidence rates are registered in the communes:* Ciumesti (Satu Mare) - 6.8 * Zimbor (Salaj) - 6.18*…

- Pana astazi, 26 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.773.845 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.234 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.670.101 pacienți au…

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 441 si in judetele Timis - 193, Ilfov - 170, Bihor - 169, Cluj - 159, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai putine cazuri noi de COVID-19 au fost in judetele…

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 3.128 si in judetele Prahova - 946, Iasi - 665, Cluj - 594 si Ilfov - 576, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai putine cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate…