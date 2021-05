Stiri pe aceeasi tema

- Controlerul wireless DualSense va fi disponibil de luna viitoare in doua noi variante de culoare: Midnight Black și Cosmic Red. Varianta de culoare Midnight Black a fost obținuta combinand doua nuanțe diferite de negru cu finisaje și detalii gri deschis, iar Cosmic Red aduce un design in combinații…

- Acer a anuntat cele mai recente actualizari ale seriilor de laptopuri de gaming Predator Triton 300, Predator Helios 300 si Nitro 5 echipate cu cele mai noi procesoare Intel Core H-series din generatia a 11 a si cu procesoare grafice NVIDIA GeForce RTX 30 - inclusiv noile GeForce RTX 3050 si GeForce…

- Acer a anunțat laptopurile de gaming Predator Triton 300, Predator Helios 300 și Nitro 5, toate fiind actualizate pentru a profita de performanțele oferite de cele mai noi procesoare Intel Core H-series din generația 11 și de grafica NVIDIA GeForce RTX 30 – inclusiv noile GeForce RTX 3050 și GeForce…

- ROG Zephyrus G14, laptopul de gaming cu ecran de 14″, ce mixeaza perfect puterea și portabilitatea, a fost actualizat cu noile procesoare mobile AMD Ryzen 5000 și placa video ce urca in gama pana la GeForce RTX 3060. Pastrandu-și formatul compact și devenind mai puternic, GA401Q este disponibil pentru…

- Razer a anunțat Orochi V2, un mouse de gaming wireless, ultra-ușor, de dimensiuni reduse, capabil de pana la 900 de ore de utilizare folosind o singura baterie AA. Echipat cu tehnologie wireless Razer HyperSpeed și cu switch-uri mecanice Razer din cea de a doua generație, Orochi V2 imbina performanța…

- FreeBuds 4i moștenesc o parte din funcțiile de pe FreeBuds 3i, generația anterioara, printre care se numara ANC-ul și autonomia ridicata, insa vin cu imbunatațiri semnificative aduse acestora. Caștile au un design oval, destul de compact, asemanator unei pietre de rau și vor fi disponibile in trei variante…

- XPG a anunțat astazi noua colaborare cu Intel pentru realizarea unui ultrabook de 15.6” subțire și ușor, certificat EVO: XPG XENIA Xe. XPG XENIA Xe este construit pe un șasiu din aluminiu anodizat CNC și are o grosime totala de numai 14,9 mm și o greutate de 1,65 kg. Ultrabookul este echipat cu un procesor…

- HP iși reimprospateaza in mod regulat linia de laptopuri Envy, echipandu-le cu cele mai noi procesoare și grafica, in timp ce face unele imbunatațiri. In incercarea de a atrage mai mulți creativi, compania lanseaza doua notebook-uri noi care ofera alegerea unui afișaj 4K actualizat, procesare imbunatațita…