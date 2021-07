Aceasta este prima ţară din lume afectată de foamete din cauza schimbărilor climatice Madagascar este prima tara din lume afectata de foamete in urma schimbarilor climatice, a alertat un reprezentant ONU. In urma cu mai bine de o luna tot ONU a emis o alerta in aceasta privinta si anunta ca peste 1 milion de oameni pot fi afectati de foamete. Schimbarile climatice sunt cauza principala a unei crize alimentare in curs de dezvoltare in sudul Madagascarului, a avertizat Programul Mondial al Alimentelor (PAM) al ONU, potrivit CNN. Insula africana a fost afectata de cea mai grava seceta din ultimele patru decenii, care a impins 1,14 milioane de oameni „chiar la marginea foametei”, a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

