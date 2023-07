Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a scos la iveala, in timpul discursului cu prilejul aniversarii a 25 de ani de la inființarea UMF, un straniu „armistițiu” intre municipalitate și mediul academic din oraș. Aceasta a ținut sa le mulțumeasca rectorilor Universitații din Craiova și Universitații…

- Gazonul de pe arena „Ion Oblemenco” va fi mutat in Parcul Pedagogic. Motivul? Pe cel mai mare stadion din Craiova urmeaza sa se desfașoare in perioada 30 iunie - 2 iulie IntenCity, unul dintre cele mai importante festivaluri ale Romaniei, iar autoritațile locale nu vor sa risipeasca gazonul hibrid montat…

- Directorul SCMU Craiova, Adrian Cosman, a vorbit in exclusivitate pentru GdS despre decizia luata de club in legatura cu echipa feminina de volei. Acesta a punctat faptul ca in viitorul apropiat Craiova va ajunge sa aiba o echipa puternica de volei feminin, dupa ce se va investi in copii si juniori.…

- O gafa comuna a stoperului Patricio Matricardi și a portarului Mihai Popa a dus la deschiderea scorului in FCU Craiova - FC Voluntari, semifinala barajului pentru ultimul loc in preliminariile Conference League. Invingatoarea meciului FCU Craiova - FC Voluntari va merge in finala barajului, unde va…

- Preotul care slujea la centrul de varstnici ”Bodrogului” din Arad și la Penitenciarul Arad, Aurel Jigovan (54 de ani), a fost gasit mort intr-o balta de pescuit din localitatea Camna.Polițiștii au scos trupul neinsuflețit din apa, dar pe trupul acestuia nu au fost identificate urme de violența și…

- FOTO| Alba a obținut marele premiu la festivalul de umor de la Vișeu de Sus – „Zambete in prier”: „Despre sanatate”, premiul I la secțiunea „gazel” FOTO| Alba a obținut marele premiu la festivalul de umor de la Vișeu de Sus – „Zambete in prier”: „Despre sanatate”, premiul I la secțiunea „gazel” „Zambete…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova a caștigat pe muchie de cuțit meciul jucat la Pitești, cu FC Argeș Basketball, scor 56-55. Astfel, in urma acestui succes, alb-albaștrii trec in avantaj in disputa cu piteștenii pentru un loc cat mai bun in seria 5-8. Meciul din „Trivale“ nu a fost deloc spectaculos,…