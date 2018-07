ACCIDENTE IN LANT LA BUZAU! Accident pe DN 1 B si DN2 E85. Sase victime dintre care una transportata in stare de inconstineta la spital

Stiri pe aceeasi tema

- Doua accidente rutiere s-au petrecut vineri, aproape in acelasi timp. Primul accident a avut loc pe DN 1 B intersectia cu Dealul Viei. Este vorba despre o coliziune intre un tir si autoturism. In urma impactului a rezultat o victima. Cel de-al doilea accident s-a petrecut pe DN2 E85 la Posta Calnau.…

- Traficul a fost dat peste cap intr-o intersectie aglomerata din Timisoara, dupa un accident rutier care a avut loc intre doua autoturisme. Incidentul in urma caruia un copil a fost ranit s-a produs pe Calea Sever Bocu, la intersectia de langa benzinaria OMV. Unul dintre soferii implicati in incident,…

- Un accident rutier cu patru victime a avut loc in jurul orei 11.00 pe centura Alexandriei la intersectie cu soseaua Laceni. Cele patru au fost duse la spital. Nenorocirea s-a petrecut din vina soferului unui autoturism Logan deoarece nu a acordat prioritate intr-o intersectie. S-a aplicat planul rosu…

- In urma cu putin timp un accident grav s-a produs pe DN 1 in localitatea Istrita de Jos. Din primele verificari efectuate de politistii rutieri la fata locului a rezultat faptul ca un bucurestean de 71 de ani, care circula cu un autoturism pe DN 1B, pe directia Buzau catre Ploiesti, pe raza localitatii…

- Un elicopter de mici dimensiuni, utilizat in agricultura, s-a prabusit, miercuri, pe un deal din municipiul Turda din judetul Cluj, cele doua persoane aflate in interior reusind sa se salveze, potrivit ISU Cluj. O persoana a sunat la numarul unic de urgenta 112 si a sesizat dispeceratul ISU Cluj despre…

- Pompierii maramureseni au lichidat doua incendii in cursul zilei de joi. Primul incendiu a fost lichidat de catre pompierii sigheteni, care au intervenit pe strada Tractorului din municipiul Sighetu Marmatiei. In urma incendiului a rezultat o victima in varsta de 60 de ani, cu arsuri de gradul II si…

