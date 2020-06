Stiri pe aceeasi tema

- Intreaga sa cariera, Roger Federer a facut lucrurile sa para usoare pe terenul de tenis: sa adune victorii, sa trimita mingea elegant cu reverul in timp ce o priveste dragastos ca pe-o iubita, sa inventeze lovituri nepamantene, sa controleze ghiulele trimise de brate de 2-3 ori mai pline de muschi decat…

- Intreaga sa cariera, Roger Federer a facut lucrurile sa para usoare pe terenul de tenis: sa adune victorii, sa trimita mingea elegant cu reverul in timp ce o priveste dragastos ca pe-o iubita, sa inventeze lovituri nepamantene, sa controleze ghiulele trimise de brate de 2-3 ori mai pline de muschi decat…

- Kylie Jenner si Kanye West se afla in fruntea topului anual al celor mai bine platite celebritati dat joi publicitatii de Forbes, iar vedete din lumea sportului, printre care Roger Federer si Lionel Messi, domina primele zece pozitii, informeaza Reuters. Forbes estimeaza ca Jenner a castigat 590 de…

- Pentru unii jucatori, trofeul parizian a fost o ispita, un obiectiv, un motiv de temeri și suferința, chiar o obsesie. Pana cand l-au cucerit In perioada 24 mai-7 iunie era programat turneul de la Roland Garros, amanat insa din cauza pandemiei de COVID-19. GSP va ofera in schimb amintiri, povești și…

- Toni Nadal a discutat cu Eurosport-ul recent, iar în discuție a fost adus inevitabil și subiectul celui mai bun jucator din toate timpurile. Antrenorul iberic are un punct clar de vedere, iar acesta a precizat, printre altele, ca și-ar dori ca Roger Federer sa câștige toate meciurile. Și-ar…

- Pe un ton sobru si cu nuante acuzatoare, organizatorii au anuntat amanarea Laver Cup 2020 pentru anul viitor, in septembrie, ca o consecinta a mutarii turneului de la Roland Garros pentru toamna acestui an.

- Federatia italiana de tenis nu renunta la ideea de a organiza in acest an turneul de la Roma, presedintele Angelo Binaghi enumerand printre posibilitatile de disputare a competitiei lunile septembrie, octombrie, noiembrie si chiar decembrie, anunța news.ro.Intr-un interviu acordat Corriere…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) se pregatește acasa, in București, impreuna cu Artemon Apostu-Efremov. Antrenorul a vorbit despre programul sportivei in plina pandemie de coronavirus. „Suntem la București. E mai ușor sa fii acasa in aceste clipe, ai tot confortul. Cu aceste reguli de calatorie nu prea…