ACCIDENT TRAGIC: Un bărbat decedat și alți 11 răniți în stare gravă Un barbat din Cajvana, județul Suceava a fost resuscitat la fața locului și apoi a fost preluat de o ambulanța care l-a transportat la Spitalul Sf. Spiridon, a murit duminica seara, scrie Monitorul de Suceava. In stare grava este un alt barbat din microbuzul marca Volkswagen LT, al carui șofer a provocat cumplitul accident.

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

