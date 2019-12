Stiri pe aceeasi tema

- Axel Witsel, mijlocașul echipei Borussia Dortmund, nu va mai putea juca in anul 2019 din cauza unei accidentari. Belgianul a suferit o cazatura in locuința sa și a avut nevoie de o intervenție chirurgicala, poptrivit news.ro.Sambata dupa-amiaza, Witsel a fost integralist in victoria obținuta…

- Un microbuz in care se aflau 15 adolescenți au fost implicați, sambata seara, intr-un accident pe DN2D, la ieșirea din comuna Tulnici, județul Vrancea, in apropiere de Centrul de Agrement Galaciuc.

- Doua mașini au cazut intr-o groapa sapata de RADET pe o strada din Sectorul 6 al Capitalei. Incidentul a fost semnalat de Ciprian Ciucu, membru al Consiliului General al Municipiului București, care a postat și fotografii realizate la fața locului. Șoferul uneia dintre mașini a fost ranit. ”Primul șofer…

- Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata ieri, in jurul orei 15.30, dupa ce un accident s-a produs in timpul unui spectacol de circ. O acrobata, cetațean maghiar, a cazut de la o inalțime de aproximativ 4 metri in timpul evoluției, suferind mai multe traumatisme. ”Poliția Mun. HUNEDOARA…

- Un copil de 1 an a avut de suferit in urma unui accident care a avut loc la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și strada Ismail. Informația a fost confirmata de catre ofițerul de presa al Poliției Capitalei, Svetlana Scripnic.

- Potrivit ultimelor informatii, starea lui Gabi Balint este stabila. Balint a comunicat deja cu apropiatii, dupa ce i s-au introdus trei stenturi la inima, scrie digisport. Gavril Pele Balint (56 de ani) a inceput fotbalul la Gloria Bistrita, iar in 1979 a facut pasul la Steaua, formatie la care a petrecut…

- Gabi Balint a suferit un infarct și a fost transportat de urgența la Spitalul Fundeni din București. Fostul internațional a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgența. Gabi Balint, fost jucator al naționalei Romaniei și fost antrenor, a suferit un infarct, anunța sport.ro. El a fost dus de…

- Actorul american Dwayne Johnson (47 de ani) a vorbit despre starea de sanatate a comediantului american Kevin Hart (40 de ani), care a fost implicat, la inceputul lunii septembrie, intr-un grav accident rutier.