- Un spectaculos accident a avut loc in urma cu puțin timp pe DN17, in Șintereag. Dupa ce a sarit cu mașina peste parapeții de protecție ai drumului național, un șofer a ramas infipt cu autoturismul in gardul unei case. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, pe DN17, in localitatea Șintereag. Din…

- In dimineața zilei de 29 august a.c., in jurul orei 07:30, polișiștii Serviciului Rutier Argeș au fost sesizați cu privire la un eveniment rutier din care au rezultat doar pagube materiale, produs pe DN 73, pe raza comunei Maracineni, in cadrul caruia un autoturism, condus de o femeie de 29 de ani,…

- Masina a Politiei implicata intr-un accident rutier. A lovit un autocamion care circula regulamentar O autospeciala a Politiei din Timisoara, care insotea o ambulanta ce transporta un bolnav, a fost implicata intr-un accident rutier, la intrarea in Timisoara. Masina de Politie a lovit un autocamion…

- Accidentul a avut loc miercuri, pe autostrada M0, la kilometrul 33, pe partea care duce spre autostrada M3. Unitatile de descarcerare au intervenit in zona, fiind trimis si un elicopter. Masina in care se aflau doi romani a intrat in coliziune cu un camion. Masina s-a lovit de roata din stanga spate…

- O autospeciala a Politiei din Timisoara, care insotea o ambulanta ce transporta un bolnav, a fost implicata intr-un accident rutier, la intrarea in Timisoara, pe Calea Torontalului. Masina de Politie a lovit un autocamion care circula regulamentra. Accidentul s-a soldat cu pagube materiale, scrie…

- O autospeciala a Politiei din Timisoara a fost implicata intr-un accident rutier, la intrarea in oraș, pe Calea Torontalului. Masina de Politie a lovit un autocamion care circula regulamentar. Mașina de poliție insotea o ambulanta ce transporta un bolnav. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.…

- Imagini incredibile au fost surprinse in California. O camera de bord a inregistrat momentul in care o soferita a zburat cu masina de pe autostrada 99 pe un drum lateral. Pe fundal se aud tipetele ingrozite ale martorilor.