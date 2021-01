Accident rutier mortal, în zona localității Lupeni, în prima zi din an In data de 01.02.2021, ora 09:12, Poliția Municipiului Lupeni, a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul ca, pe DN66 A, in zona localitații Lupeni, a avut loc un accident de circulație soldat cu victime omenești. Polițiștii ajunși la fața locului, au constatat ca, un barbat in varsta de 34 de ani, din municipiul Vulcan, in timp ce conducea un autoturism pe DN66 A, in direcția Lupeni – Vulcan, pe un carosabil umed, a pierdut controlul direcției de mers, a ieșit in afara parții carosabile unde s-a lovit de un stalp de joasa tensiune aflat pe marginea caii ferate.… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

