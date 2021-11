Stiri pe aceeasi tema

- Sambata seara, Poliția Falticeni a fost sesizata telefonic despre faptul ca pe str. Ana Ipatescu din acest municipiu, un autoturism a acroșat ușor un imobil. Deplasandu-se la fața locului, polițiștii au stabilit ca un barbat a condus autoturismul pe str. Ana Ipatescu, din Falticeni, din direcția centru…

- „Din primele date, un conducator auto în vârsta de 23 de ani din județul Mureș ar fi patruns pe contrasens, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule. Momentan, traficul este blocat”, au transmis…

- Viteza neadaptata a fost cauza unui eveniment rutier produs miercuri seara la Gherla, in jurul orei 23.30. Un conducator auto in varsta de 18 ani, din Gherla, care circula cu un autoturism pe strada Parcului, spre ștrand, intr-o curba la dreapta a scapat mașina de sub control, aceasta a parasit șoseaua…

- În imaginile surprinse de camera de înregistrare se poate vedea cum un șofer care a ieșit de pe strada Mircea Zaicu vireaza la stânga, în loc sa vireze la dreapta și sa se întoarca ulterior într-un sens giratoriu apropia. În momentul în…

- „Vineri, 3 septembrie, polițiștii Biroului Rutier Cluj-Napoca au reținut pentru 24 de ore un barbat de 46 de ani, ca urmare a savârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, conducerea unui vehicul fara permis de conducere,…

- Accident groaznic la ieșire din Huedin, spre Oradea. Un șofer tanar, de 20 de ani, a intrat pe contrasens intr-o curba periculoasa și s-a izbit frontal de un autoturism condus regulamentar. Doua... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident rutier care putea avea consecințe dramatice s-a petrecut sambata dupa-amiaza pe DN 2 E, drumul care leaga Falticeni de Gura Humorului, in apropiere de Berchișești. Puțin dupa ora 17.00, pompierii militari au fost anunțați ca un autoturism a intrat intr-un camion, in accident fiind ...

- Un accident rutier soldat cu ranirea unui barbat de 37 de ani s-a produs joi seara in localitatea buzoiana Padina. Responsabil de producerea evenimentului rutier este un șofer in varsta de 67 de ani, care consumase alcool. Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre…