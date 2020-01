Accident rutier grav la Tutova Un grav accident rutier a avut loc in localitatea Coroiu, comuna Tutova.In urma accidentului, au fost implicate doua autoturisme și patru persoane, trei dintre acestea necesitand ingrijiri medicale. Victimele au fost transportate la Compartimentul de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Municipal „Elena Beldiman” Barlad. Doua victime transportate la spital au fost diagnosticate cu politrautisme in urma unui accident rutier, cea de-a treia victima fiind diagnosticata cu traumatism membru superior stang și cefalee. Citeste articolul mai departe pe vasluion.ro…

Sursa articol si foto: vasluion.ro

