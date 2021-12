ACCIDENT rutier GRAV la Sebeșel: Un minor, transportat la spital după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni ACCIDENT rutier GRAV la Sebeșel: Un minor, transportat la spital dupa ce a fost lovit pe trecerea de pietoni ACCIDENT rutier GRAV la Sebeșel: Un minor, transportat la spital dupa ce a fost lovit pe trecerea de pietoni Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 7.30, pe Drumul Național 67 C, pe raza localitații Sebeșel. Un minor de aproximativ 12 ani a fost acroșat de un autoturism pe DN 67 C, pe raza localitatii Sebesel, in zona unei treceri de pietoni. Acesta a fost transportat la spital, in stare grava. Cercetarea la fata locului este in desfasurare. Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

