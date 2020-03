Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 32 de persoane au murit sambata intr-un accident rutier provocat de un carambolaj in care au fost implicate un camion-cisterna si doua autocare, pe un drum care facea legatura intre capitala siriana Damasc si provincia Homs (nord-vest), a anuntat agentia siriana Sana, citata de AFP, preluate…

- Cel putin 23 de persoane au murit miercuri in urma unei avalanse in care au fost prinsi mai multi agenti de interventie care participau la o misiune de salvare, demarata dupa ce o prima avalansa a facut cinci victime cu o zi inainte in aceeasi regiune din estul Turciei, informeaza AFP. …

- Fostul ministru Daniel Chitoiu a fost pus sub acuzare, joi, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arges pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, in dosarul accidentului rutier in care a fost implicat, soldat cu decesul a doua persoane.…

- Cel putin 16 persoane, printre care doi cetateni germani, au murit si alte 40 au fost ranite intr-un accident de autocar produs luni in sudul statului Peru, transmite marti AFP, citand autoritatile de la Lima potrivit Agerpres Printre raniti se afla un spaniol, doi brazilieni si doi americani, a…

- Fostul ministru a fost implicat intr-un accident rutier pe DN 7, in localitatea Zamfiresti din judetul Arges, pe Dealul Negru, accident care a avut loc pe 26 decembrie. Chitoiu conducea o masina Audi si s-a lovit frontal cu un autoturism Logan. Doua persoane care se aflau in Logan au murit, iar Daniel…

- In urma accidentului in lant nu au fost raportate decese, insa mai multe persoane ranite se aflau in stare grava, a anuntat politia statala. Aproximativ 35 de persoane au fost transportate la spitale din regiune pentru a primi ingrijiri medicale.Postul local WABC-TV a relatat ca doua persoane…

- Doi oameni au murit pe loc și 7 au fost raniți in urma unui accident rutier produs astazi, in localitatea Poienari, județul Neamț. Ca urmare a accidentului rutier produs pe DN 15D, la nivelul județului a fost pus in aplicare Planul Roșu de intervenție. In accident a fost implicat un microbuz in care…