- Conform primelor date furnizate, un șofer de 27 de ani, din comuna Mihai Viteazu, care se deplasa la volanul unui autoturism pe DN 75, în localitatea Cornești, din direcția Buru spre Turda, a intrat în coliziune cu doua autoturisme aflate parcate în afara parții carosabile, ulterior…

- Un șofer beat, de 27 de ani, din comuna Mihai Viteazu, a produs un accident azi-noapte, pe raza localitații Cornești, pe DN75, din direcția Buru spre Turda. Patru tineri au ajuns la spital, in urma... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident de circulație a avut loc azi-noapte, in jurul orei 01:20, pe DN75, in localitatea clujeana Cornești. Din primele informații, un conducator de 27 de ani, din comuna Mihai Viteazu, care se deplasa la volanul unui autoturism pe DN 75, in localitatea Cornești, din direcția Buru spre Turda, a…

- UPDATE – Circulația rutiera a fost reluata total pe DN 2, in localitatea Boureni, județul Iași, unde s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate un camion și o autoutilitara. Victima a fost transportata la spital, cu elicopterul SMURD sosit la fața locului. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Un barbat in varsta de 32 de ani, din judetul Buzau, implicat intr-un accident de circulatie produs in judetul Ialomita si soldat cu pagube materiale, a fost depistat pozitiv la canabis, informeaza IPJ Ialomita, potrivit Agerpres.. Joi, in jurul orei 21,00, politistii rutieri au fost sesizati…

- Doua persoane și-au pierdut viața intr-un accident rutier produs miercuri, in jurul 04:30, in afara localitații Valenii, din comuna Acațari, județul Mureș.Din primele cercetari efectuate la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca s-a produs o coliziune intre o autoutilitara, condusa din direcția…

- Patru persoane au fost transportate la spital dupa un accident in care au fost implicate doua mașini, produs sambata dupa-amiaza in localitatea Borca, județul Neamț. Potrivit ISU Neamț, o persoana a...

- Un barbat de 55 de ani, din Baia Mare, a reușit sa incalce aproape toate regulile rutiere: baut, a furat o mașina din parcare și a condus-o deși nu avea permis. In cele din urma a produs un accident rutier, in urma caruia un alt maramureșean a fost ranit, potrivit Mediafax.