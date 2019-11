Accident pe șantierul școlii din Socodor: a căzut de la 2 metri într-un fier-beton „Este vorba despre un tanar de 23 de ani care a cazut de la aproximativ 2 metri intr-un fier beton. La fața locul s-a deplasat un echipaj medical de urgența de la Chișineu Criș. Fier-betonul i-a strapuns lobul urechii, a traversat mandibula și s-a exteriorizat pe fața anterocervicala. Tanarul a fost transportat catre Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Arad fiind conștient și cooperant”, a declarat pentru Jurnal aradean/aradon.ro Maria Nicoara, directorul Serviciului de Ambulanța Județean Arad. Evenimentul nefericit a fost confirmat și de catre primarul din Socodor, Ioan… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

