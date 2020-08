Accident pe DN2C. Trafic dirijat

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Buzau, au efectuat, miercuri, 28 de percheziții domiciliare, in doua județe, la persoane banuite de trafic de substanțe psihoactive. Acțiunea a vizat persoane din județul Galați și din…

- Trafic dirijat pe DN2E85, in localitatea Oreavul. Din primele date 2 autovehicule au fost implicate. 4 persoane ar fi ranite. Revenim cu detalii! Imagine arhiva Articolul Accident pe E85. Mai multe persoane ranite apare prima data in Opinia Buzau .

- Trafic dirijat pe DN1B, localitatea Ulmeni, in urma unui accident rutier cu doua mașini implicate. Un pasager ar fi fost proiectat prin geam. Revenim cu detalii. Articolul Accident grav in Ulmeni. Trafic dirijat apare prima data in Opinia Buzau .

- Trafic dirijat la intersecția strazilor Alexandru Marghiloman și Columbelor, din municipiul Buzau, in urma unui accident rutier. Din informațiile transmise de Poliție, au fost implicate o mașina și o motocicleta. Revenim cu detalii. Imagine arhiva. Articolul Inca un accident pe Marghiloman. O motocicleta…

- Trafic dirijat pe DN2E85, in localitatea Costești, in urma unui accident rutier soldat cu mai multe victime. Potrivit Poliției, este vorba despre o coliziune intre 2 autovehicule, 3 persoane fiind ranite. Revenim cu detalii! Imagine arhiva Articolul Accident grav pe E85, in Costești apare prima data…

- Trafic blocat, vineri dimineața, pe DN1B, in localitatea Ulmeni, in urma unui accident de circulație. Din primele date oferite de Poliție, o mașina a fost implicata, conducatorul auto fiind ranit. Se pare ca autoturismul s-a rasturnat. Revenim cu informații. Imagine arhiva! Articolul Mașina rasturnata…

- In perioada 12 – 14 iunie, politistii rutieri și de ordine publica din cadrul Politiei municipiului Gherla, au desfasurat actiuni pe raza municipiului. Scopul actiunilor – mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica si respectarea normelor privind circulatia pe drumurile publice de catre…

- Conflictul a izbucnit, luni, dupa o sicanare in trafic inceputa in zona Colegiului National "Andrei Muresanu" din Dej. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum un taximetrist se opreste in dreptul unui atelaj pentru a-i atrage atentia carutasului ca nu are voie sa circule…