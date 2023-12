Accident pe DN1A: Un șofer s-a răsturnat cu mașina pe carosabil Șoferul unui autoturism a lovit, marți seara, pe DN1A, un parapet și s-a rasturnat pe suprafața carosabila. El este ranit și este evaluat medical la fața locului. Traficul se desfașoara pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea poliției. Pe DN 1A, la kilometrul 106, localitatea Izvoarele, județul Prahova, conducatorul unui autoturism a lovit un parapet și s-a rasturnat pe suprafața carosabila, transmite Centrul Infotrafic, potrivit mediafax. In urma impactului acesta a suferit leziuni, fiind evaluat medical la fața locului. Circulația rutiera se desfașoara pe un singur fir,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

