- ​​Un PMP-ist care in 2016 a incercat sa-l scape pe șeful sau care lovise un pieton pe trecere a fost numit secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Este vorba de Alexandru Mutruc a carui decizie de numire a fost publicata luni in Monitorul Oficial. In 2016, Alexandru Mutruc era șeful…

- O femeie a fost ranita și transportata la spital, in urma unui accident rutier, care a avut loc in aceasta dupa-amiaza, la interescția unor strazi din Timișoara. Incidentul s-a petrecut din pricina neacordarii de prioritate. Un tanar in varsta de 21 de ani conducea pe strada Infrațirii, dinspre Gara…

- Accident de circulație, sambata dupa-masa, la intersecția strazilor Pestalozzi și Ofcea, in Complexul Studențesc din Timișoara. O fetița de 5 ani și bunica ei de 66 au ajuns la spital dupa ce au fost lovite pe trotuar de un șofer care a intrat cu viteza prea mare in curba.

- Un șofer din Suceava a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina intr-un podeț. Sambata, in jurul orei 20:10, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2 din comuna Foraști, un barbat de 45 de ani, din Suceava, a adormit la volan și a parasit partea carosabila, lovind un podeț aflat pe marginea […]

- Un barbat care conducea baut, luni seara, a creat haos in fața Garii de Nord din Timișoara. Aflat sub influența bauturilor alcoolice, a pierdut controlul volanului, a lovit un semafor și s-a oprit in treptele din fața garii. Un șofer in varsta de 40 de ani, baut bine, a fost in prim-plan-ul unui accident…

- Taiatul porcului este o adevarata tradiție care se lasa, mai ales la țara, cu mici petreceri, stropite cu alcool. Tinde din pacate sa devina tradiție și urcatul apoi la volan. Intamplarea duce din nou in comuna Jucu. Aici, in noaptea de sambata spre duminica, un șofer a fost prins baut, in timp ce se…

- Prefectura Timiș a anunțat, astazi, care este programul complet al manifestarilor care vor avea loc de Ziua Naționala a Romaniei, la Timișoara. Astfel, potrivit reprezentanților instituției, pe tot parcursul zilei vor fi organizate o serie de acțiuni. Intre orele 08.30 -09.00, la Monumentul Eroilor…

- Accident grav petrecut in aceasta seara, la ieșirea din Caransebeș, catre Timișoara. Din primele informații, nu mai puțin de 10 persoane sunt ranite, in urma coliziunii dintre trei autoturisme. S-a activat Planul Roșu de Intervenție. Incidentul s-a produs cu puțin timp inaintea orei 19.00, in sensul…