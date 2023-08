Accident pe A1. Și-a abandonat mașina în lanul de porumbi Accident rutier bizar, in Argeș. Pompierii au fost sesizați ca un accident s-a produs pe Autostrada A1, intre km 87-88, pe sensul spre Pitești. O mașina a ieșit de pe drum și a ajuns intr-un lan de porumbi. Citește și Ce se intampla daca ești agresiv in trafic Au fost mobilizați pompierii cu o autospeciala […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

