Accident neobisnuit in zona Gravity Park. Victima se afla pe trotineta Pompierii ISU Dobrogea au fost solicitati joi sa intervina la un accident rutier care s a produs in municipiul Constanta, zona Gravity Park.Conform primelor date, ar fi vorba de un accident produs intre o masina si o trotineta electrica, pe bulevardul Soveja.Reamintim faptul ca autoritatile au cerut prudenta in trafic din cauza persoanelor care circula pe trotinete electrice, riscand sa fie produse accidente. Multi care utilieaza trotinetele electrice nu respecta legea, nepurtand casca si ignora ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

