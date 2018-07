Stiri pe aceeasi tema

- Doi soferi, care circulau cu viteza, au ajuns cu autoturismele pe care le conduceau in santul de pe marginea drumului național 1. Primul accident s-a produs marți, in jurul amiezii, pe DN1, intre Codlea si Vladeni. Un șofer, in varsta de 54 de ani a pierdut controlul asupra directiei de mers și a ajuns…

- Accident mortal pe DN 76, la ieșirea din Beiuș spre Ștei. Patru persoane au decedat in urma unui tragic accident rutier. Accident mortal pe Drumul National 76. Patru persoane au murit dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant de la marginea drumului. Patru persoane au murit dupa ce…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule s a produs, luni dupa amiaza, pe drumul judetean DJ 792, la intrarea in orasul Ineu, cinci persoane fiind ranite, iar o a sasea a decedat, informeaza maior George Plesca, purtator de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al…

- Un accident rutier soldat cu ranirea ușoara a trei persoane s-a produs, duminica in jurul pranzului, pe str. Tudor Vladimirescu din Alba Iulia. ”Trafic ingreunat pe b-dul Tudor Vladimirescu din Alba Iulia, in apropiere de mall, datorita unui accident in care sunt implicate doua autoturisme. 3 persoane…

- O tanara de 19 ani si un copil de un an si sase luni, ambii din comuna Romanasi, au decedat, si alte trei persoane au fost ranite, luni seara, dupa ce masina in care erau pasageri a intrat in coliziune cu o autoutilitara, scrie Agerpres. Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului Judetean…

- Pe DN 7, drumul care face legatura intre Ramnicu Valcea si Pitesti s-a produs astazi, 19 mai, un accident rutier soldat cu decesul unei persoane si ranirea grava a altor doua. Traficul a fost blocat total, mai bine de o ora.

- Un nou accident foarte gra s-a petrecut in Teleorman. ''In noaptea de 6 mai, in jurul orei 2.00, politistii au fost sesizati prin 112 cu privire la faptul ca pe raza comunei Nasturelu a avut loc un accident rutier. In baza sesizarii, politistii s-au deplasat la fata locului si au constatat urmatoarele:…

- O femeie de 67 de ani si una de 42 de ani, aceasta din urma fiind la volanul unei masini, au murit, vineri seara, dupa ce soferita, din cauza vitezei excesive, a intrat intr un copac de pe marginea drumului, intre localitatile Poiana Mare si Calafat, pe DN 55A, transmite Agerpres.ro. Potrivit IPJ Dolj,…