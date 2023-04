Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție a ISU Dambovița in cazul unui accident rutier produs pe A1 km 53, raza localitații Corbii Mari. Pentru gestionarea situației de urgența a acționat Garda Potlogi cu o autospeciala de intervenție, Detașamentul Titu cu o ambulanța SMURD și SAJ DB cu un echipaj. La locul accidentului, echipajele…

- Pompierii au fost solicitați sa intervena in cazul unui accident rutier produs in satul Ionești, comuna Petrești Pentru gestionarea situației de urgența a acționat Detașamentul Gaești cu o autospeciala de intervenție, iar SAJ DB cu un echipaj. La locul accidentului, echipajele de intervenție au gasit…

- A acționat Garda Voinești cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD. La locul accidentului, echipajele de intervenție au gasit o persoana ranita, conștienta. Aceasta a fost transportata la spital de catre echipajul medical. Pompierii asigura și masurile de prevenire a incendiilor la locul…

- Un barbat de 28 de ani este cercetat de polițiști pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au fost sesizați cu privire la faptul ca, in noaptea de 20 spre 21 martie a.c., persoane necunoscute ar fi patruns in incinta unei sali de jocuri, de…

- In Dambovița, la Centrul Național Salvamont de la Padina, are loc Stagiul Național de Formare al Unitaților Canine de Intervenție la Avalanșa, in perioada 5-13 martie, la altitudinea de 1.600 metri, forma de specializare in meseria de salvator montan, cod COR 541904. Stagiul este organizat de Asociația…

- Pe DN 7 intersecția cu DJ 711A Serdanu, s-a produs o coliziune intre doua autoturisme, in urma impactului, o persoana a fost ranita. La fața locului au acționat pompierii cu o autospeciala de intervenție, o autospeciala de descarcare și o ambulanța SMURD. Echipajele de intervenție au gasit o persoana…

- Alerta s-a dat imediat la 112, anunțandu-se un incendiu izbucnit la un autoturism in comuna Corbii Mari, A1. Au acționat pomperii decla Garda Potlogi cu 2 autospeciale de stingere și Detașamentul Titu cu o ambulanța SMURD. La sosirea pompierilor aceștia au constatat ca incendiul se manifesta la nivelul…

- Doua case au fost cuprinse de flacari in comuna Corbii Mari, sat Ungureni, str. Caminului. Pompierii de la Garda Potlogi, au intervenit cu doua autospeciale de stingere, Detașamentul Titu cu o autospeciala de stingere și Garda Racari cu o ambulanța SMURD. La locul incendiului pompierii au constatat…