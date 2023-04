Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani a murit, iar doua prietene ale lui, in varsta de 17 ani, au ajuns la spital, dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un utilaj, pe o șosea din județul Teleorman, informeaza Mediafax.Accidentul a avut loc sambata seara pe DJ 701, in Siliștea Mica, județul Teleorman, intre…

- Un tanar de 18 ani a murit, in noaptea de joi spre vineri, in urma unui accident rutier care a avut loc la iesirea din localitatea Zervesti catre Muntele Mic, in judetul Caras-Severin. Masina in care se afla s-a izbit de un copac apoi a fost proiectata in alt pom aflat pe sensul opus de mers. Politistii…

- Accidentul s-a petrecut, luni, ieșirea din Sanandrei spre Carani, județul Timiș, dupa ce un șofer de 35 de ani a intrat in depașire fara sa se asigure și fara sa vada ca o alta mașina din spatele sau efectua aceeași manevra, informeaza Opinia Timișoarei . Cele doua mașini s-au ciocnit, iar cea condusa…

- Momente cumplite intampinate in noaptea trecuta de doua persoane, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de gradul unui imobil și de un stalp de electricitate. Totul s-a petrecut dupa ce șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului. Accidentul violent a avut loc pe raza municipiului…

- Un tanar in varsta de 16 ani a murit duminica, 2 aprilie, intr-un accident rutier produs in Teleorman, pe DN 65A. Adolescentul se afla pe locul din dreapta al unei masini care s-a rasturnat, informeaza Agerpres.Un barbat de 33 de ani, din Valea Moldovei, judetul Suceava, a pierdut controlul autoturismului…

- Tragedie pe DN 72, pe raza localitații I.L. Caragiale! Șoferul unui autoturism și-a pierdut viața dupa ce a fost implicat intr-un accident teribil. Mașina in care se afla a intrat in coliziune cu un TIR, iar impactul i-a fost fatal. Acesta a fost scos dintre fiarele contorsionare de catre echipajul…

- Unul dintre bicicliștii de cate 12 ani, loviți acum cateva zile de o mașina in apropiere de Stauceni a pierdut lupta pentru viața, transmite Echipa.md . Cu o seara mai devreme, șoferul care a comis impactul, a fost plasat in arest pentru 30 de zile. Despre decesul biciclistului a anunțat chiar tatal…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din Sebes a murit, duminica seara, dupa ce autoturismul pe care il conducea cu viteaza foarte mare s-a rasturnat intr-un sens giratoriu din oras. Accidentul a avut loc duminica seara, intr-un sens giratoriu din orasul Sebes. Imaginile de pe camerele de supraveghere care…