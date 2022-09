Accident mortal în Prahova: Un tânăr a decedat, iar altul a fost rănit Un tanar, de 22 de ani, a decedat, iar altul a fost ranit in urma unui accident de motocicleta petrecut duminica pe o strada din centrul municipiului Campina, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

