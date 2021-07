Stiri pe aceeasi tema

- Scene de groaza pentru oamenii aflați in trafic in momentul teribilului impact. Un șofer roman de TIR a provocat un accident dezastruos in care au fost implicate patru mașini mici și doua campioane. Din nefericire, tragedia s-a soldat cu moartea unei femei și opt persoane ranite.

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața in județul Botoșani. O mașina cu trei tineri in ea a intrat cu viteza intr-un copac, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului. Din nefericire, un tanar a murit pe loc, iar ceilalți doi sunt in stare grava la spital.

- FOTO| ACCIDENT MORTAL in Sibiu: Tanar de doar 17 ani, DECEDAT, dupa ce șoferul baut, in varsta de 18 ani, a pierdut controlul autoturismului Un accident rutier mortal a avut loc astazi, 13 iunie, pe DJ142B, la ieșirea din Blajel spre Bazna, in Sibiu, unde un tanar de doar 17 ani și-a pierdut viața,…

- Scene șocante s-au petrecut pe o șosea din Franța. Un șofer roman de TIR a fost ucis cu o sabie. Autorul crimei este, se pare, un imigrant, potrivit presei franceze. Tragedia, care a avut loc intr-o parcare din nordul țarii, s-a petrecut sub ochii ingroziți ai soției. Criminalul a apucat sa fuga, pana…

- "Se numea Spataru Mihai si pana aseara a fost unul dintre ai nostri.Astazi o familie il plange, o intreaga comunitate a ramas fara glas si priveste cu teama prin parbriz, sperand ca urmatoarele victime sa nu fie chiar ei. Mihai iși caștiga painea ca si noi, de pe urma unui volan de camion, lucrand in…

- ACCIDENT rutier la Pianu de Sus: Un șofer BEAT a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un stalp de curent Un accident rutier, soldat cu pagube materiale, a avut loc duminica, 16 mai 2021, in jurul orei 07,30, pe raza localitații Pianu de Sus. La data de 16 mai 2021, in jurul orei 07,30, polițiștii…

- Accident pe DN 72 la ieșirea din orașul Gaești. Un șofer in varsta din de 36 de ani, in timp Post-ul DN 72: Șofer ranit dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un cap de pod apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Accident in aceasta dupa-amiaza in cartierul Muncitoresc din Reșița. In coliziune au fost implicate patru autoturisme, dintre care trei parcate, iar una dintre mașini a fost practic „facuta pachet” in urma impactului puernic. La fața locului s-au deplasat echipaje de urgența din cadrul Detașamentul…