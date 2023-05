Accident mortal cu ATV-ul. Tânărul nu purta cască de protecție Un barbat de 33 de ani din localitatea Tarnavita, comuna Halmagel din judetul Arad, a murit duminica, dupa ce s-a rasturnat cu un ATV. Acesta nu purta casca de protectie, potrivit news.ro. La locul accidentului a intervenit si elicopterul SMURD. "In jurul orei 19.00, in afara localitatii Tarnavita, comuna Halmagel, pe D.J. 763/A, la limita cu judetul HD, conducatorul unui ATV, in varsta de 33 ani, localnic, s-a rasturnat intr-o curba, fiind proiectat in afara partii carosabile. In urma evenimentului, barbatul a decedat", a transmis IPJ Arad. Potrivit sursei citate, barbatul nu purta casca de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

