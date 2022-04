Accident lângă Luduș, cu o victimă încarcerată Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș au fost solicitați sa intervina sambata, 23 aprtilie, in jurul orei 22.24, la un accident rutier produs la ieșirea din localitatea Luduș catre Sarmașu, la intrare in localitatea Roșiori. "Este vorba despre un autoturism ieșit in decor. In urma impactului este o persoana de sex masculin incarcerata, … Post-ul Accident langa Luduș... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

