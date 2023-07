Accident la Raliul Sibiului. Un copilot a fost transportat cu elicopterul la spital In timpul etapei desfașurate in zona Paltiniș, in cadrul Raliului Sibiului, s-a produs un incident soldat cu vatamarea corporala a unui copilot. Șoferul unuia dintre echipajele auto, un barbat in varsta de 46 de ani, din București, a derapat și a intrat in coliziune cu un stalp din beton. In urma evenimentului a rezultat ranirea copilotului, o femeie in varsta de 47 de ani, aceasta fiind preluata conștienta de un elicopter SMURD. Serviciul Județean de Ambulanța Sibiu a trimis un echipaj cu medic la aeroportul din Sibiu, unde un elicopter SMURD a transportat victima unui incident din zona Paltiniș… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

