Stiri pe aceeasi tema

- Cinci mașini au fost implicate, duminica, intr-un accident de circulație produs pe DN 1C, in apropierea localitații Jucu, județul Cluj. Doua persoane au fost ranite in accident, iar circulația este blocata pe ambele sensuri.Citește și: Complicele lui Gheorghe Dinca face declarații HALUCINANTE:…

- Circulația rutiera se desfașoara dirijat, pe un fir alternativ, pe DN 1C Cluj-Napoca – Dej, la intrarea in municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, marți la orele amiezii. Pe varianta de ocolire de la Apahida a avut loc in jurul orei 12,30 un accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme,…

- La ora 13:30, un apel la 112 a anunțat producerea unui accident rutier pe șoseaua de centura a municipiului Focșani. Din primele informații, sunt implicate patru autoturisme și trei persoane sunt incarcerate. Vom reveni cu informații. Articolul ULTIMA ORA! Patru mașini implicate intr-un accident pe…

- Trei persoane, printre care un copil, au fost ranite, sambata, intr-un accident rutier produs pe Autostrada Transilvania, la intrarea in Turda. In accident au fost implicate patru autoturisme, care s-au ciocnit din cauza cetii. Reprezentantii ISU Cluj au declarat ca la fata locului au intervenit mai…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua TIR-uri s-a produs astazi in localitatea Luizi-Calugara, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, Andrei Grecu. Potrivit acestuia, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers. Andrei Grecu a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN16 Cluj ndash; Reghin, in zona localitatii Camaras, judetul Cluj, a avut loc o coliziune intre doua autoturisme.In urma impactului, o persoana a fost ranita grav.Circulatia este oprita pe ambele sensuri. Se estimeaza…

- Circulatia pe DN 7 Pitesti - Ramnicu Valcea este intensa, sambata dimineata, in zona orasului Calimanesti din judetul Valcea fiind formate coloane de masini de aproximativ doi kilometri, in ambele sensuri, din cauza lucrarilor pentru dislocarea stancilor instabile de pe versant potrivit news.roCentrul…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 19, la ieșire din Apahida spre Reghin. Din primele informații, doua autovehicule sunt implicate in accident. La fața locului intervin de urgența pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu”…